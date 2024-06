Sieben Läden im EM-Test Wo man das Deutschland-Trikot in Düsseldorf günstig kaufen kann

Die schlechte Nachricht zuerst: Das beliebt-berüchtigte Deutschland-Auswärtstrikot in pink sahen wir bei unserem Rundgang am Samstag nur ein Mal – getragen von einer Schaufensterpuppe und daher unverkäuflich. Wer sich für die deutschen EM-Spiele einkleiden will, findet je nach Geschäft große Unterschiede bei Auswahl, Größen und Preisen für Trikots und Shirts.