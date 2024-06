Hotelzimmer zur Fußball-EM Hier schläft Frankreich-Star Kylian Mbappé in Düsseldorf

Ein Düsseldorfer Vier-Sterne-Hotel wird ab diesem Wochenende zur Herberge eines großen EM-Favoriten: Die französische Fußballnationalmannschaft spielt am Montagabend in Düsseldorf und hat deshalb mehr als 80 Zimmer im Lindner-Hotel am Seestern gebucht. Hoteldirektor Peter Wenzel hat unserer Redaktion exklusiv erzählt, wie sich sein Haus auf die Gäste aus Frankreich vorbereitet.