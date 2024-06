Von 15 Euro bis 110 Euro Hier gibt es in Düsseldorf noch Deutschland-Trikots und Shirts zu kaufen

Bei Peek & Cloppenburg an der Schadowstraße gibt es nur noch ein einziges pinkes DFB-Trikot – das trägt die Schaufensterpuppe im Erdgeschoss. Weiße DFB-Trikots gab es am Samstag fast nur noch in den Größen S und 2XL. Die Auswahl an trikot-ähnlichen „Fan-Shirts“ von Adidas für 59 Euro war deutlich größer.