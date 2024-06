Gastronomie in Düsseldorf Haben britische Fußball-Fans die Altstadt leer getrunken?

Eines der beliebtesten Lieder der englischen Fußball-Fans geht so: „Please don’t take me home, I just don’t wanna go to work. I wanna stay here and drink all your beer.“ Auf Deutsch: „Schickt mich nicht nach Hause, ich will nicht arbeiten. Ich bleibe hier und trinke all euer Bier.“ Und tatsächlich haben sie es am vergangenen Wochenende fast geschafft. Sonntagabend habe es in der gesamten Altstadt kaum noch Pils gegeben, sagt Isa Fiedler, die frühere Chefin der Kneipe Knoten und heutige Vize-Vorsitzende des Gastroverbands Dehoga Nordrhein. „Wir haben ja mit vielem gerechnet. Aber nicht in dieser Größenordnung.“