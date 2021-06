Italien-Fans in Düsseldorf : „Italien spielt ein richtig gutes Turnier“

Düsseldorf Italien spielt eine bisher herausragenden Europameisterschaft. In Düsseldorfs „Little Italy“ sind die Menschen davon überzeugt, dass das Team weit kommen kann. Doch mit der Situation beim WM-Triumph 2006 sei das Turnier nicht vergleichbar.

Im Zentrum des Düsseldorfer Stadtteils Gerresheim reiht sich Pizzeria an Eisdiele, steht der Friseur „Roma Hairstyling“ gegenüber dem „Bistro Italy“. Der südliche Teil der Heyerstraße in Gerresheim wird in Düsseldorf oft als „Little Italy“ bezeichnet. Ein Grund dafür ist die Gerresheimer Glashütte, in der in den 50er und 60er-Jahren viele italienische Gastarbeiter beschäftigt waren.

Italien ist nicht nur das Land, das gerade mit seiner Fußballmannschaft bei der EM auftrumpft. Es ist auch das europäische Land, das mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen war – vor allem in der ersten Welle. Die Bilder der Militärwägen, die in Bergamo Leichen abstransportierten, gingen um die Welt. Knapp 127.300 Menschen sind nach Angaben der John Hopkins-Universität bisher in Italien an den Folgen des Corona-Virus verstorben, so viele wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. Und jetzt spielt ihr Italien bei der EM groß auf. Kann der Fußball helfen, das Trauma zu bewältigen?