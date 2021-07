Fußball-Europameisterschaft : Die Uefa ist der Gewinner der Euro 2021

Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Auf die Volkswirtschaft haben große Fußball-Turniere in der Regel nur begrenzte Effekte. Bei der Euro 2021 ist das wegen der vielen Austragungsorte erst recht so. Aber der europäische Fußballverband nimmt trotzdem Milliarden ein.

Von Georg Winters

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland – ja, da könnte es wieder was werden mit einem Titelgewinn des Gastgebers. Bis zu sieben Spiele vor mehrheitlich eigenen Fans – das kann Begeisterung entfachen. Und so, wie manche glauben, sogar der Konjunktur Schub geben. Etwa 0,3 Prozent zusätzliches Wirtschaftswachstum habe es beispielsweise 2006, im Jahr des Sommermärchens gegeben, sagen Experten. Zwei Milliarden Euro Umsatzwachstum seien es damals während der Weltmeisterschaft allein im deutschen Einzelhandel gewesen, erinnerten sich die Verantwortlichen beim Handelsverband HDE 2018, als die Euro 2024 nach Deutschland vergeben wurde. Bei weit mehr als 400 Milliarden Euro Umsatz sind das aber kaum 0,5 Prozent mehr. Ein Großeffekt sieht anders aus. Anderes Beispiel: Die Europameisterschaft 2016 in Frankreich hat die Wirtschaft des Landes zwar um rund 1,2 Milliarden Euro angekurbelt, bei einem Bruttoinlandsprodukt von deutlich mehr als zwei Billionen Euro aber auch ein vernachlässigbarer Anteil.

Die Euro 2021 hat natürlich erst recht keinen nachhaltigen Effekt. Spiele an elf verschiedenen Standorten quer durch Europa, dazu in Zeiten der Pandemie trotz Lockerungen noch ein Turnier mit Reisebeschränkungen, weniger Touristen, weniger Übernachtungen, teils begrenzten Stadionkapazitäten, Testzwang, Quarantäne-Bestimmungen und, und, und – wer da auf einen weitreichenden wirtschaftlichen Effekt gehofft hatte, liegt falsch. Das gilt auch, obwohl die Austragungsländer und -städte andererseits bei weitem nicht so viel Geld investieren müssen wie ein Land, in dem ein komplettes Turnier ausgetragen worden wäre.

Umgekehrt hat aber natürlich auch das frühzeitige Aus der deutschen Mannschaft keine Konsequenzen für die deutsche Konjunktur. Es werden ein paar Merchandising-Effekte eintreten, weil die Fans das eine oder andere Trikot nicht kaufen oder weniger Bier trinken. „Aber das Geld geben die Menschen dann woanders aus. Und statt der Trikot-Käufer kommen dann andere Kunden in die Bekleidungsgeschäfte“, glaubt Michael Grömling, Leiter der Forschungsgruppe Gesamtwirtschaftliche Analysen und Konjunktur beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

„Wirkliche Effekte entstehen bei solchen Turnieren nur in kleinen Ländern“, meint Grömling. Da, wo die Infrakstruktur im Vorfeld wächst, wo Stadien, Straßen und U-Bahn-Strecken gebaut werden. In der Ukraine, einem der beiden Ausrichter der Europameisterschaft 2012, sei das so gewesen. „Das Land hat ja ansonsten relativ wenig Tourismus“, so der IW-Experte. Auch dem damaligen Co-Veranstalter Polen kommen Investitionen in Straßen, Flughäfen und Bahnstrecken heute noch zugute. „Aber wenn schon alles vorhanden ist, wenn nur Straßen neu geteert und Umkleidekabinen neu gefliest werden müssen, dann ist der wirtschaftliche Effekt überschaubar“, erklärt Grömling in zugespitzter Form. Bestenfalls im Nachkommabereich werde ein vollständig ausgetragenes Turnier das Wachstum beeinflussen.

Aber natürlich gibt es trotzdem noch welche, denen die multinationale Euro 2021 gutes Geld bringt. Europas Fußballverband Uefa mit Sitz im schweizerischen Nyon verdient an den Turnieren mitunter so viel, dass er alle vier Jahren ebenso wie der Weltfußballverband Fifa (Zürich) zusammen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (Lausanne) das Wirtschaftswachstum der Schweiz verändert. In den geraden Jahren finden entweder EM und Sommer-Olympia oder WM und Winter-Olympia statt (außer in Pandemiezeiten). Die Effekte verzerren also alle zwei Jahre das Bruttoinlandsprodukt der Eidgenossen. Denn die Verbände besitzen die Rechte an den Großveranstaltungen und verdienen Geld mit der Vermarktung der Fernsehrechte, den Einnahmen aus den Spielen, dem Merchandising.2018 beispielsweise wuchs die Schweiz um 2,8 Prozent, auch dank des Milliardengewinns, den die Fifa aus der WM in Russland zog.

Bei der Euro 2021, die unserem Nachbarland ebenso wie die Sommerspiele in Tokio den Wachstumseffekt mit einem Jahr Verzögerung beschert, hat die Uefa im Vorfeld mit Einnahmen von rund zwei Milliarden Euro kalkuliert. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf waren dabei allein auf 500 Millionen Euro veranschlagt worden, was abseits aller teils nicht zu verantwortenden Zuschauerzahlen in den Stadien zumindest ökonomisch erklärt, warum die Verbandsoberen so unerbittlich bei der Forderung nach möglichst vielen Zuschauern bei den Spielen waren. Natürlich gehen auch Preisgelder in dreistelliger Millionenhöhe an die 24 Teilnehmer (die aber wegen der Pandemie zusammengestrichen wurden), natürlich entstehe viele Kosten für Organisation, Verwaltung und Austragung der Spiele. Und jeder nationale Verband will auch was vom Kuchen. Aber die Euro 2016 in Frankreich brachte der Uefa am Ende einen Gewinn von mehr als 840 Millionen Euro. Da wird auch in Pandemiezeiten noch was übrigbleiben.