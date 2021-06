Im Halbfinale der EM 2008 lieferten sich Deutschland und die Türkei eine erbitterte Schlacht, die Deutschland letztlich durch ein Tor in der Nachspielzeit von Philipp Lahm für sich entschied. Während des Spiels herrschte in Basel in der Schweiz mal wieder schlechtes Wetter und das Gewitter sorgte dafür, dass es an den TV-Geräten vielerorts zu Bildausfällen kam und das ZDF zeitweise nur einen Livekommentar per Telefon senden konnte. Später kamen Bild und Ton zeitversetzt an, sodass Deutschlands 2:1 in der 79. Minute von Kommentator Bela Rethy quasi „vorhergesagt“ wurde.