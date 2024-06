„Geiles Gefühl, verrückte Story“ Die Reaktionen der DFB-Spieler auf den furiosen EM-Auftaktsieg

Ilkay Gündogan

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, genau das, was wir umsetzen wollten, mit richtig guter Intensität gespielt, die Tore gemacht. Dann war es in der zweiten Halbzeit größtenteils Ballbesitz und nicht mehr allzu großes Risiko. So kann man starten. (...) Genau so muss man agieren, genau so muss man anfangen. Man sieht's, dass die Gegner auch Qualitäten haben. Kleine Unaufmerksamkeiten können schon extrem bestraft werden wie heute beim Gegentor, dementsprechend war das vielleicht auch der notwendige Warnschuss, kein bisschen weniger zu machen. (...) Wir wollen die Euphorie, die Stimmung mitnehmen. Gerade das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, war Fußball pur. Das hat eine Riesen-Freude gemacht, und ich glaube, der Funke ist auch auf die Tribüne und auf die Zuschauer zu Hause übergesprungen.“