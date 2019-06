Wer schafft den Sprung? : U21-Stars wollen es wie Neuer, Khedira und Hummels machen

Bologna Die U21-Europameister von 2009 wurden Helden. Aus dem aktuellen EM-Team dürfen vor allem Tah, Klostermann und Eggestein auf mehr hoffen.

Die "Klasse von 2009" ist noch immer das große Vorbild. "Was die Jungs damals geleistet haben, war sensationell. Wir alle schauen zu ihnen hinauf", sagt Kapitän Jonathan Tah über jenes U21-Nationalteam, das vor zehn Jahren den EM-Titel holte und 2014 den Grundstock der Weltmeister von Brasilien stellte. Die U21-Europameister von 2017 dagegen warten noch immer auf den Durchbruch. Was also wird aus der "Klasse von 2019", die in Italien überzeugte? Darüber gehen die Meinungen auseinander.