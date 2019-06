Deutschland im Finale der U21-EM : „Wenn wir schon mal hier sind, macht Verlieren keinen Sinn"

Udine Nur die Krönung fehlt noch: Die deutsche U21 trifft am Sonntag im Traumfinale der EM auf Spanien. Ein ähnlicher Coup wie vor zwei Jahren scheint möglich.

Vor dem großen EM-Finale versammelte Stefan Kuntz seine Mannschaft noch einmal am Hotelpool und schwor sie auf das letzte Ziel des langen Weges ein. "Jetzt haben wir so viel gelernt aus dem Turnier. Und was liegt nur noch auf der Angebotsplatte?", sagte der DFB-Trainer, während um ihn herum die Spieler der deutschen U21 schwiegen und lauschten. "Da liegt nur noch eines drauf", sagte Kuntz: "Wie gewinnt man Titel?"