Selbst bei Pleite gegen Frankreich : So erreicht das DFB-Team das Achtelfinale der EM

So erreicht das DFB-Team das Achtelfinale der EM

Düsseldorf Im Kracher-Auftakt gegen Frankreich will die deutsche Nationalmannschaft gut in die EM starten. Doch auch bei einer Niederlage hätte das Team von Joachim Löw noch realistische Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales.

Sechs Punkte werden bei der Fußball-EM auf jeden Fall zum Erreichen des Achtelfinals reichen, auch wenn das betreffende Team in seiner Gruppe nur Dritter wird. Das steht seit dem 0:0 zwischen Spanien und Schweden am Montagabend fest. Grund ist, dass in den Gruppen A und E der Gruppendritte keine sechs Punkte mehr erreichen kann.