Ex-DFB-Präsident : Reinhard Grindel tritt von seinen internationalen Ämtern zurück

Frankfurt am Main Es gehe ihm darum, den guten Ruf der Uefa zu schützen. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel ist auch von seinen internationalen Ämtern zurückgetreten.

Der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel ist auch von seinen internationalen Ämtern bei den Verbänden Uefa und Fifa zurückgetreten. Er werde seine Posten als Vize-Präsident der Europäischen Fußball-Union und im Council des Weltverbands aufgeben, teilte der frühere Chef des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch in einer persönlichen Erklärung mit. Dies habe er in einem Brief an Uefa-Präsident Aleksander Ceferin geschrieben.