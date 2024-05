Auf Konzert Nina Chuba bestätigt Florian Wirtz für EM

Nina Chuba animierte ihre Fans zur La Ola. „Das macht man, glaube ich, so beim Fußball?“, schrie die Sängerin in die dunkle Halle in Hamburg, die Menschen kreischten, „seid ihr gespannt, wer's ist?“, fragte sie. Dann wurde es hell, denn über die große Leinwand flackerte eine Videobotschaft von - Florian Wirtz. „Ich freue mich über die Nominierung und natürlich auf den Sommer“, sagte der Shootingstar von Bayer Leverkusen, „schönen Abend noch, euer Florian.“ Am späten Mittwochabend war der offizielle deutsche Kader für die Heim-EM um ein sehr prominentes Gesicht reicher.