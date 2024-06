Entwarnung nach Gefahrenlage in Nürnberg Stadion zeitweise gesperrt – Polizeieinsatz nach DFB-Spiel

Nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine ist es in Nürnberg zu einem Polizeieinsatz gekommen. Aufgrund einer zunächst nicht näher definierten Gefahrenlage durften Spieler und Verantwortliche das Max-Morlock-Stadion nicht verlassen. Die Einsatzkräfte hatten dies in Nürnberg per Durchsage kommuniziert.