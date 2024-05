Dachdeckerin verkündet Nächstes EM-Ticket für Neuer

Das im März bei den Tests in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) angedachte DFB-Comeback kam wegen einer Muskelverletzung kurzfristig nicht zustande. Sein 118. Länderspiel für Deutschland dürfte Neuer somit beim EM-Test am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg bestreiten. Die EM wird für ihn das achte große Turnier in Serie als Nummer eins seit der WM 2010. Marc-André ter Stegen bleibt wieder nur die Rolle als Stellvertreter.