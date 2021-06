Hilflosigkeit beim Löw-Interview : ARD verteidigt Wellmer und Schweinsteiger nach scharfer Kritik

Köln Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger mühten sich nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen England bei der EM im Interview mit Bundestrainer Joachim Löw ab. Dafür gab es viel Kritik. Nun verteidigt die ARD ihr Duo.

Kritik gab es nach dem 0:2 und dem enttäuschenden Ende der Ära Löw unter anderem an Wellmers Formulierung Kostenpflichtiger Inhalt „Ende gut, alles gut“. Der Sportkoordinator sagte dazu: „Sie hat eine Frage formuliert, die hieß: "Ende gut, alles gut – oder eben nicht alles gut?" Dies mag in dem Lärm verkürzt am Fernseher angekommen sein, ist aber von ihr ausdrücklich als Frage formuliert worden.“