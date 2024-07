Saxofon-Mann wechselt die Seiten Vom deutschen EM-Helden zum niederländischen Einheizer

EM-Held André Schnura ist mittlerweile jedem EM-Zuschauer ein Begriff. Der 30-Jährige verlor kurz vor Beginn der EM seinen Job als Lehrer an einer Musikschule und startete mit dem Wunsch in die EM, das Saxofonspielen wieder „cool“ zu machen. Jetzt besitzt er eine Miniaturfigur im Miniaturmuseum in Hamburg und soll laut einer Fan-Petition bei der Abschlussfeier der EM spielen. Eine Tour durch sämtliche deutsche Großstädte habe er auch schon geplant. Doch für Deutschland ist die EM jetzt vorbei. Im Achtelfinale gegen Spanien konnte man sich in 120 Minuten Spielzeit nicht durchsetzen und kassierte eine Minute vor Schluss den Treffer zum 1:2. Ohne die deutschen Fans in den Fanzonen war es also auch für Schnura Zeit, sein Saxophon einzupacken – oder etwa doch nicht?