Pressestimmen zum DFB-Aus : „Wembley beerdigt das deutsche Gespenst“

London Die englische Presse kann ihr Glück noch immer nicht fassen: Deutschland ist tatsächlich aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Nach einer Niederlage gegen England. Im Wembley-Stadion. Wir haben die Pressestimmen zum Spiel zusammengestellt.

„England schließt die Akte der Komplexe und der frustrierten Hoffnungen. Deutschland war ganz oben auf der Liste der Tabus“, schreibt etwa die englische Zeitung Sport am Mittwoch - einen Tag nach dem dramatischen Viertelfinal-Einzug von Raheem Sterling, Harry Kane und Co.

Nun freut sich England auf das Viertelfinale gegen die Ukraine, die am späten Dienstagabend überraschend den Sieg in der Verlängerung gegen Schweden eingefahren hat. Diesen musste die Mannschaft von Ex-Stürmer-Star Andrey Shevchenko allerdings mit vielen Ausfällen teuer bezahlen. In England ist man auch deshalb frohen Mutes. „Englands Gladiatoren ziehen nach Rom!“, titelte die Daily Mail am Mittwoch. Denn in der ewigen Stadt wird das Viertelfinale dieser beiden Mannschaften ausgespielt. Der Sieger fährt zurück ins Wembley-Stadion. Dort werden dann beide Halbfinals und das Finale gespielt. Für England wären es also mögliche weitere Heimspiele.