Letzte Dienstfahrt : Löw braucht bei der EM einen Erfolg mit dem DFB-Team

Geht in sein letztes Turnier als Bundestrainer: Joachim Löw. Foto: dpa/Christian Charisius

Analyse Düsseldorf Seit 2006 ist der Bundestrainer im Amt. Die Europameisterschaft ist sein letztes großes Turnier. Er will natürlich einen guten Abgang. Denn das Ergebnis wird die Bewertung seiner ganzen Karriere beeinflussen.

In einem seiner besten Momente joggt Joachim Löw über einen paradiesischen weißen Sandstrand an der brasilianischen Atlantikküste in die aufgehende Morgensonne. Ein Bild größtmöglicher Entspannung, und natürlich hat es ein Kamerateam eingefangen. Es ist der Sommer 2014, in dem der Bundestrainer gerade sportlich unsterblich wird. Vom inzwischen Kostenpflichtiger Inhalt schon legendenumwobenen Campo Bahia am besagten Strand geht die Reise nach Rio de Janeiro ins nicht minder legendenumwobene Stadion Maracana. Deutschland wird Weltmeister durch einen 1:0-Finalsieg über Argentinien. Löw hat den Höhepunkt erreicht.

So mancher bedauert im Nachhinein, dass er auf diesem Höhepunkt nicht Schluss gemacht hat. Löw nicht. „Ich denke mit Stolz an die Zeit“, sagt er über die folgenden Jahre. Seine Zeit als ewiger Bundestrainer endet erst in diesem Sommer, sieben Jahre nach Rio. Seine letzte Dienstfahrt führt ihn zur Europameisterschaft, die am Freitag in Rom mit dem Spiel Italien gegen die Türkei beginnt. Die DFB-Auswahl startet am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich.

Natürlich will Löw mit dem „bestmöglichen Ergebnis“ aus dem Amt des Nationaltrainers scheiden. Noch mogelt er sich um ein konkretes Ziel herum und sucht seinen Ausweg in der Fußballfloskel, von Spiel zu Spiel zu schauen. Und selbstverständlich mahnt er „Leidenschaft, Energie und den absoluten Willen“ an. So oder ähnlich stimmt er die Öffentlichkeit auf alle seine Turniere ein.

2006 steht er als Assistent noch in der zweiten Reihe, als Deutschland bei der Weltmeisterschaft sein Sommermärchen erlebt, an dem Löw als Taktiker großen Anteil hat. Cheftrainer Jürgen Klinsmann ist der Reformator, der den Deutschen Fußball-Bund auf links dreht, Begeisterung entfacht und mit jugendlichem Schwung alle Hindernisse aus dem Weg lächelt. Er ist der Öffentlichkeitsarbeiter, Löw der fußballerische Architekt.

Die Aufbauarbeit weg vom verheerenden Rumpelfußball der frühen 2000er Jahre betreibt Löw als Bundestrainer nach der Weltmeisterschaft konsequent weiter. Er veredelt den stürmerischen Ansatz Klinsmanns. Und er hat eine Generation von Fußballern zur Verfügung, die zum Besten zählt, das je gemeinsam auf deutschen Fußballplätzen gestanden hat. Der Titelgewinn von Rio ist die Vollendung einer gemeinsamen Entwicklung. Es gibt böse Menschen, die ihm geradezu einen Vorwurf daraus machen, mit so viel fußballerischem Talent arbeiten zu dürfen. Sie reden Löws Verdienst am WM-Titel klein, bis heute tun sie das. Das ist aber ebenso blödsinnig und ungerecht, wie Helmut Schön für einen schlechten Trainer zu halten, weil er mit einer anderen goldenen Generation 1974 Weltmeister wird.

Löw berühren solche Angriffe nicht. Er tut jedenfalls so. Über all die Jahre hat er eine Lässigkeit kultiviert, die er im Herbst 2020 nach einer verheerenden 0:6-Niederlage gegen Spanien selbst in einen Satz fasst: „Jeder darf Kritik äußern, abetr ich stehe über den Dingen.“ Da ist das Entspannte längst zur Entrücktheit geworden. Und ein anderer Satz bekommt neue Bedeutung. Löws Assistent Marcus Sorg hat ihn gesagt und er lautet: „Der Jogi schwebt über allem.“

Vielleicht hat das alles am Strand von Campo Bahia begonnen. Und es findet ein Bild, als er sich mitten im größten Fußballchaos der WM 2018 auf Bitten eines Fotografen an eine Laterne an der Strandpromenade von Sotschi lehnt und verträumt ins Irgendwo schaut. Lässigkeit gehört zum öffentlichen Wesen Löw. Lässigkeit panzert ihn gegen Angriffe, in seinen besten Zeiten (eben 2014) ist sie Ausdruck einer großen Freiheit, einer von den Aufgeregtheiten des Geschäfts unbelasteten Souveränität. Inzwischen trägt sie ihn gelegentlich in wolkige Weiten fern der harten Wirklichkeit (Sotschi).

So ist ihm nach einer immer noch überzeugenden Europameisterschaft 2016 das Projekt Nationalmannschaft irgendwo auf dem Weg zur WM in Russland und danach entglitten. Es ist ihm vielleicht nicht mehr ganz so wichtig gewesen. Das blamable Scheitern 2018 kreidet er später sich selbst an. Er nennt seine Entscheidungen „fast arrogant“. Im Amt bleibt er trotzdem, auch weil sich der DFB ganz offensichtlich nie mit einem Plan B beschäftigt.

Auch der lautstark ausgerufene Neuaufbau will nicht so recht gelingen. Löw zieht daraus zwei Konsequenzen: Er verkündet seinen Abschied vom Amt nach der EM. Und weil er mit einem guten Ergebnis durchs ganz große Tor gehen will, sagt er den Neuaufbau einfach mal wieder ab. Er holt, was schon lange überfällig ist, die Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels zurück. Und er erinnert sich an 2014, als ein gewisser Pragmatismus ein wesentlicher Grund für den Triumph ist. Damals erklärt er in einem Zelt in Strandnähe, das für die Begegnungen mit den Medien aufgebaut ist: Kostenpflichtiger Inhalt „Ich liebe den schönen, den offensiven Fußball. Aber wir müssen nicht fantastisch spielen, wir müssen gewinnen.“

In der bemerkenswert gut besetzten Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn kann sich sein Team weder eine lange Anlaufphase noch überflüssige Schnörkel im Spiel leisten. Entsprechend tritt der Übungsleiter an. „Ich gehe in jedes Turnier mit dem absoluten Fokus, mit Konzentration, Motivation, Vorfreude und Spannung“, versichert Löw. Und: „Alle Entscheidungen werden im Sinne des Erfolgs getroffen.“ Da lässt er den lässigen, freundlichen, höflichen Herrn mal weg, den ja nicht zufällig alle Jogi nennen. Er weiß, dass dieses Turnier die Bewertung seiner gesamten Karriere entscheidend beeinflussen wird.