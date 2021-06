Bierhoff blickt in die Zukunft : Löw übernimmt Verantwortung für EM-Aus und freut sich auf Auszeit

Herzogenaurach Am Tag nach dem EM-Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England haben sich Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff in zur Niederlage geäußert.

Joachim Löw hat die Verantwortung für das Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale übernommen. „Es war nicht der Abschied, den wir uns alle vorgestellt hatten, die Enttäuschung sitzt sehr tief“, sagte Löw am Tag nach der Kostenpflichtiger Inhalt 0:2-Niederlage in Wembley .

Über die Gründe für das Aus wollte sich der 61-Jährige nicht groß auslassen. „Ins Detail zu gehen, dazu bin ich jetzt nicht in der Lage", sagte Löw. Thomas Müllers Fehlschuss thematisierte er trotzdem kurz: „Ich habe mit ihm noch mal kurz gesprochen. Er hat das in seiner ureigenen humorvollen Art und Weise kommentiert. Er sagte, es hätte uns sicher nicht geschadet, wenn er die genutzt hätte. Ich mache ihm aber keinen Vorwurf. Solche Chancen sind schon häufiger vergeben worden."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff will trotz des erneut frühen Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft an den hohen Turnier-Ansprüchen festhalten. „Ich kann nicht damit zufrieden sein, dass wir Außenseiter sind“, sagte der frühere Nationalspieler am Mittwoch in Herzogenaurach. Die DFB-Auswahl habe den „Anspruch, immer vorn mitzuspielen“. 2018 war das deutsche Team unter Löw als Titelverteidiger bei der WM in Russland schon in der Gruppenphase ausgeschieden.