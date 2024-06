Transfergespräche während der EM Wenn der Spielerberater im DFB-Quartier zweimal klingelt

Joachim Löw war da rigoros. Vor der WM 2014 legte der Bundestrainer fest: Spielerberater dürften das Teamquartier Campo Bahia ohne seine Zustimmung nicht betreten. Er ließ sämtliche Agenten über Teammanager Oliver Bierhoff wissen, dass sie seine Spieler gefälligst in Ruhe lassen sollen. Und so konnten sich die Stars in ihrer Oase an der Atlantikküste störungsfrei auf ihre letztlich erfolgreiche Titelmission konzentrieren. Julian Nagelsmann kennt die Geschichte, von einem Zugangsverbot für die Vermittler hält er trotzdem nichts – obwohl einige Nationalspieler ihre Zukunft regeln müssen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass es uns ablenkt oder zu viel Unruhe bringt“, sagte Nagelsmann über all die Gespräche, Telefonate und Nachrichten über mögliche Transfers.