Mit Deutschland gegen Spanien Hier laufen die EM-Viertelfinals im TV und Stream

Die Übertragungsrechte zur EM hat sich MagentaTV gesichert und wird alle 51 Partien im zahlungspflichtigen Stream zeigen. Der Anbieter hat aber eine Kooperation mit RTL geschlossen und Sub-Lizenzen an die öffentlich-rechtlichen Sender vergeben, sodass das Turnier auf vier verschiedenen Kanälen gezeigt wird. Die EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale werden in jedem Fall bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das Finale der EM wird auf alle Fälle in der ARD zu sehen sein.