Fußball-EM 2024 So werden die Namen der deutschen Spieler richtig ausgesprochen

Die EM 2024 begeistert nicht nur diejenigen, die sich – sei es nur als Fan oder auch als Spieler – ohnehin bestens in der Welt des Fußballs auskennen, sondern auch viele Laien, die vier Wochen lang ihre Mannschaft anfeuern oder sich vom Großereignis mitreißen lassen wollen. Dabei stellt sie nicht nur das erforderliche Fußball-Wissen, um in den richtigen Momenten zu jubeln oder was Abseits ist, vor Herausforderungen, sondern auch die Namen mancher Spieler.