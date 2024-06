„Füllkrug duscht die Nati“ Pressestimmen zu Deutschland gegen Ungarn

„Daily Mail“: „Die Züge sind nicht mehr verlässlich in Deutschland. Es ist das überraschendste Element dieser EM 2024 für jeden, der sich an die geschmeidige Organisation der WM vor 18 Jahren erinnert und es hat einen nationalen Stereotyp ruiniert. Für mehr als 90 Minuten war auch Julian Nagelsmanns Team, ein Beispiel für Effizienz in den ersten zwei Spielen, kaputt. (...) Bis Niclas Füllkrug zur Rettung kam.“