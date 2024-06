Viele Optionen im Kopf Nagelsmanns geheimes Personal-Puzzle vor Dänemark-Spiel

Wenn Rüdiger doch passen müsste, würde Schlotterbeck bei Plan B mit dem wohl künftigen BVB-Kollegen Anton an seiner Seite sogar noch mehr in den Fokus rücken. Jener „Schlotti“, den Nagelsmann erst wegen dessen starken Leistungen in der Champions League wieder nominierte. „Ja, ich hatte keinen leichten Start bei Julian“, bestätigte Schlotterbeck. Und „ja“, er hatte in den vergangenen Monaten auch an seiner EM-Nominierung „gezweifelt“.