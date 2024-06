Enscheidung in der Gruppe A Hier läuft das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz im TV und Stream

Nachdem in den vergangenen Tagen der EM-Tag bereits um 15 Uhr gestartet ist, müssen sich Fußballfans am Sonntag ein etwas länger gedulden. Weil am letzten Vorundenspieltag die jeweiligen Gruppenspiele parallel stattfinden, rollt der Ball erst ab 21 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die heutigen Spiele der Europameisterschaft 2024 in Deutschland sehen können.