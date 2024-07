Auch im Free-TV Hier laufen die EM-Halbfinals im TV und Stream

Mit sehr biederem Fußball sind die Engländer bis hierher gekommen, doch dass sie sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinale jeweils einen Rückstand wett machten, muss man ihnen zugutehalten. Nun also gegen die Niederländer, die in den K.o.-Spielen gegen Rumänien und die Türkei weitestgehend überzeugten. England ist aber rein von der Qualität her natürlich ein anderes Kaliber.