EM-Kader als starke Botschaft Die Voraussetzungen für eine EM-Euphorie sind so gut wie lange nicht

Die verschiedensten Gruppen der Gesellschaft finden sich in dem Video wieder. Eine Vielfalt, die ganz offensichtlich auch der EM-Kader repräsentieren soll. „Super Truppe! Könnte von mir sein. Ist aber unser Kader“, sagt Nagelsmann am Ende des Videos. Was dabei mitschwingt: Die Mannschaft spielt für die Fans, für das Land. Und anders als bei den DFB-Kampganen in den vergangenen Jahren wirkt diese authentisch. Dank der unterschiedlichen Protagonisten, aber auch weil der Bundestrainer seine Ziele und Ideen glaubhaft vermittelt. Die Nationalelf soll keine von den Fans entfremdete Marke mehr sein, sie soll für die Fans da sein.