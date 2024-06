Start der K.o.-Phase Hier läuft das deutsche EM-Achtelfinale im TV und Stream

Zwei Tore und drei schwache Vorstellungen in der Gruppenphase – England ist bislang die Enttäuschung der EM. Gegen die Slowakei möchte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate zeigen, welche Qualität in ihr steckt. Das sieht auch Bayern-Star Harry Kane so. „Natürlich können wir noch besser spielen. Vor allem in den ersten beiden Spielen hatten wir noch Luft nach oben“, sagte der Stürmer in einem Video-Interview, das der englische Verband in seinem Trainingscamp aufzeichnete