EM-Talk der Rheinischen Post Rettig gewährt Einblicke ins EM-Quartier des DFB-Teams

Der DFB-Geschäftsführer Sport gewährte den Gästen dann auch ein paar Einblicke in das EM-Quartier: „Wer auch immer damals die Idee hatte, den Campus so zu konzipieren: Das war eine gute Idee. In der Mitte ist – quasi am Herzstück des Campus – für die Mannschaft ein Swimmingpool und eine riesen Leinwand. Alle Gebäude, die drumherum sind, sind verglast“, erzählte Rettig. Das Konzept sei, dass man immer Blickkontakt mit allen hat. „Wenn du auf der Massagebank liegst, kannst du genau auf den Pool schauen“, führte Rettig aus. Das gelte auch für die anderen Räume. „Das stärkt das Gefühl, wir sind hier alle irgendwie zusammen und näher beieinander“, erklärt der DFB-Geschäftsführer. Die Spieler seien in Parzellen in Vierereinheiten untergebracht, auch dort würde Nähe entstehen.