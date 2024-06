Kader, Spielplan, Quartier Das müssen Sie zum EM-Verlauf des DFB-Teams wissen

Mit einer Ausnahme (EM 1968 in Italien) war Deutschland bisher für jede Europameisterschaft qualifiziert. Das DFB-Team geht damit in seine 14. Teilnahme. Dreimal konnte sich Deutschland bisher zum Europameister küren: 1972, bei der ersten Teilnahme in Belgien, 1980 in Italien und zuletzt 1996 in England.