Bestwert bei der EM : Deutschland - Ungarn beschert ZDF über 25 Millionen Zuschauer

München/Mainz Das mühevolle Remis des DFB-Teams gegen Ungarn bei der EM hat erstmals bei der TV-Quote die 25-Millionen-Grenze geknackt. Im Schnitt 25,74 Millionen Zuschauer hatten am Mittwoch die Übertragung des ZDF vom 2:2 der deutschen Nationalmannschaft in München eingeschaltet.

Bei den bisherigen Partien der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw lagen die Quoten ebenfalls jeweils über 20 Millionen Interessierte. Beim EM-Auftakt gegen Frankreich (0:1) am Dienstag vergangener Woche kam das ZDF auf 22,55 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 67,4 Prozent), beim 4:2 gegen Europameister Portugal am vergangenen Samstag waren es in der ARD 20,11 Millionen Fans, der Marktanteil war aber mit 75,7 Prozent noch höher als nun beim Spiel gegen Ungarn. Die ARD wird am Dienstag (18.00 Uhr) auch das Achtelfinale der deutschen Mannschaft gegen England im Londoner Wembley-Stadion zeigen.