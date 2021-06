Noten für das DFB-Team : Gosens überzeugt in Abwehr und Offensive – Hummels mit Schwächen

Düsseldorf Fehlende Leidenschaft und Kampfbereitschaft konnte man dem DFB-Team nun wirklich nicht bei seinem EM-Auftakt unterstellen. Dennoch verlor es gegen Frankreich. Das lag diesmal vor allem am Mittelfeld.

Mats Hummels zeigte einige Schwächen in Zweikampf und Raumaufteilung. Das führte unteranderem dazu, dass der Weltmeister doch einige Male gefährlich wurde. Zwei Tore wurden wegen Abseitsstellung zum Glück der Deutschen abgepfiffen. Dennoch zeichnete sich das DFB-Team durch eine gute Abwehrleistung aus. Vor allem der Emmericher Robin Gosens überzeugte bei seinem ersten EM-Einsatz. Der Spieler von Atalanta Bergamo ließ über seine Seite wenig zu, schaltete sich zudem immer wieder schnell und kreativ in die deutsche Vorwärtsbewegung ein, was die anderen Spieler im Mittelfeld zu selten taten. Serge Gnabry hätte aus Gosens Vorlagen mehr Profit schlagen müssen. Der EM-Neuling war der beste Mann auf dem Platz im DFB-Trikot.

Ausgerechnet dort stockte es heute beim DFB-Team aber auf dem Weg nach vorne. Die sonst für den Sturm so wichtige Kreativabteilung um Kroos und Gündogan blieb gegen Frankreich hinter ihrem Können zurück. Zu wenige überraschende Bälle in die Spitze, zu wenige Pässe in die Schnittstellen. Eigentlich gehören Kroos und Gündogan zu den besten Mittelfeldstrategen der Welt. Vor allem Kroos ist der verlängerte Arm von Bundestrainer Joachim Löw. Diesmal blieben beide blass. Was auch für Joshua Kimmich galt, der zwar voller Kampfgeist agierte, den aber zu sehr in Duelle mit Bayernkollege Hernandez investierte und sich dabei aufrieb. Seine Qualitäten in der Spielorganisation gingen dabei verloren.