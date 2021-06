„Enttäuschung überwiegt natürlich“ : Löw bleibt sich auch beim emotionalen Abschied treu

Foto: dpa/Federico Gambarini Infos Die besten Sprüche von Joachim Löw

Düsseldorf Joachim Löw ist nicht gerade bekannt für emotionale Worte. Er wirkte meist eher analytisch und unnahbar. Auch in seinem letzten Interview nach einem Spiel als Bundestrainer lässt er Kritik nicht an sich heran – und lässt doch tief in seine Seele blicken.

Der Schlusspfiff im Londoner Wembley-Stadion war auch der Schlusspfiff für Joachim Löws Amtszeit als Bundestrainer. Schon wenige Minuten später stand er zum Interview bereit. Im GesprächKostenpflichtiger Inhalt mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger machte er einen sortierten, aber auch bewegten Eindruck. Und auch wenn er wie gewohnt nicht vor Emotionen überquoll, hinterließ er einen ergriffenen Eindruck. Löw sprach bedacht, mit gedämpfter, teils trauriger Stimme. Und so sagte er eingangs direkt: „Die Enttäuschung ist da. Wir haben uns mehr erhofft, der Glaube an diese Mannschaft war absolut da.“ Den letzten Teil des Satzes könnte man als so etwas wie Löws Mantra bezeichnen. In seinen 15 Jahren als Chefcoach des Nationalteams hat er der jeweiligen Mannschaft immer wieder das Vertrauen ausgesprochen, auch dann, wenn sie sichtlich nicht funktionierte. „Ich glaube an die Spieler, an das Team“, sagte Löw auch nach dem Debakel beim Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland. Auch nach dem 0:6 gegen Spanien im November 2020 wurde Löw nicht müde, zu betonen, wie sehr er an das Können der Mannschaft glaubt.

Doch am Dienstagabend standen diese Worte für noch mehr als das Vertrauen in die Spieler und die eigenen Entscheidungen in Sachen Spielerauswahl. Löw und das Team wollten trotz aller Rückschläge noch mal gemeinsam einen großen Titel holen. Löw sagte mit diesen Worten auch, dass der Wille, der Glaube, dass das zu schaffen ist, da war. Da ist die Enttäuschung nun besonders groß. „Wir haben die letzten vier Wochen hart gearbeitet, intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat auch gut mitgezogen. Wenn dann mal so Dinge passieren, wie die Chance von Müller, dann muss man das auch mal akzeptieren. Da kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Wir hätten uns was anderes erhofft in diesem Turnier, deswegen tut es mir leid, dass die Euphorie, die zu Hause vorhanden war bei so einem Turnier, dahin ist“, sagte Löw weiter. In diesem Moment wirkt er besonders angefasst. Die Hände hatte er die ganze Zeit über in den Hosentaschen vergraben, auch sonst zeigte er kaum eine Regung. „Im Moment ist bei allen Spielern Totenstille, alle Spieler sind maßlos enttäuscht“, sagte Löw.

Und dann lässt er doch tief in seine Seele blicken: „So unmittelbar nach dem Spiel über alles zu reden, ist natürlich schwierig, denn die Enttäuschung überwiegt natürlich schon“, sagte er und es wirkte, als wolle er damit nun ein Schlusswort für den Abend sprechen.

Foto: dpa/Christian Charisius Infos Die Pressestimmen zum Spiel zwischen Deutschland und England

Kostenpflichtiger Inhalt Da ist dann auch wieder der Trainer, der nach herben Niederlagen Zeit braucht, um sich Gedanken zu machen. Der nicht direkt über das Geschehene reden will. So war es nach der WM 2018, als sich Löw für Wochen zurückzog und sich nicht öffentlich äußerte. So war es nach der peinlichen Niederlage gegen Spanien.

Doch am Dienstag ließ die Sportschau-Moderatorin ihn nicht so einfach gehen, fragte, ob er Fehler gemacht habe. Die von Löw zu erwartende Antwort folgte nicht zu gleich. Erstmal fragt er: „Was denn?“ Wellmer präzisierte ihre Frage. Die Antwort ist dann ganz Löw-typisch: „Fehler macht ja jeder, Fehler werden immer gemacht. Wenn ich zum Turnier gehe, kann ich am ersten Tag sagen, dass ich Fehler machen werde, wie alle anderen auch. Ein Trainer stellt ja immer nach bestem Wissen und Gewissen auf und nachdem, was er im Training sieht. Im Nachhinein gibt es dann immer Dinge, bei denen man denkt, die hätte man besser machen können. Die sind jetzt aber schwierig zu benennen.“

Lesen Sie auch Aus im Achtelfinale : In Wembley endet die Ära Löw

Der Bundestrainer bleibt sich also auch bei seinem Abgang treu. Kritik hört er sich an, geht aber nicht konkret darauf ein. „Jeder darf Kritik äußern, aber ich stehe über den Dingen“, sagte Löw nach der 0:6-Niederlage gegen Spanien. Immer wieder betont Löw nach herben Rückschlägen, dass er nicht direkt die Fehler benennen könne, dass er Zeit brauche. Nach der Pleite im EM-Halbfinale 2012 gegen Italien, bei der sich Löw mit seinen Auswechslungen verzockte, sagte er zum Beispiel: „Es gibt keinen Grund, etwas anzuzweifeln." Und später beschwerte er sich: „Teile der Kritik halte ich nicht für zielführend und ermüden mich.“

Schon als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann wurde das Gespann dafür kritisiert, nicht auf Ratschläge zu hören. „Es ist nicht so, dass wir beratungsresistent irgendwo im Zimmer oder im Keller sitzen“, sagte Löw damals, als ihm und Klinsmann vorgeworfen wurde, Kritik aus der Bundesliga nicht anzunehmen.