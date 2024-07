Was vom Turnier in Deutschland bleibt Diese drei Aspekte der EM sollte die Bundesliga übernehmen

Was bei der EM ebenfalls kaum eine Rolle in den Fankurven spielte, war der Einsatz von Pyrotechnik. Nun kann man zu den brennenden Leuchtstäben stehen, wie man will, sie bleiben zum aktuellen Stand in Deutschland verboten. Weil sich aber kaum eine Ultragruppe an dieses Verbot hält, sorgt der übermäßige Einsatz in den Kurven im deutschen Fußball für einen hohen finanziellen Schaden bei den Vereinen und eine schier nie enden wollende Diskussion in der Öffentlichkeit. Das kann sogar Fans nerven, die einem liberaleren Umgang mit den Fackeln grundsätzlich offen gegenüberstehen. Dass die Stimmung in den Kurven auch ohne Pyrotechnik fantastisch sein kann, hat die EM gezeigt.