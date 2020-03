Kostenpflichtiger Inhalt: Fan-Proteste im deutschen Fußball gehen weiter : Entscheidend ist auf den Rängen

Fans des FC Bayern mit einer deutlichen Botschaft der Ablehnung in Richtung DFB. Foto: dpa/Sven Hoppe

Meinung Düsseldorf Die Proteste in den Fußball-Stadien gehen in eine nächste Runde. Ultras und Verband stehen sich unversöhnlich gegenüber. An einen Dialog ist derzeit nicht zu denken. Alle Beteiligten nehmen sich zu wichtig.