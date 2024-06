Diskussion über Torwart vor EM-Start Warum es um Neuer keine Debatten geben sollte

Es wirkt schon arg konstruiert, ausgerechnet auf dieser Position die größte Schwachstelle ausmachen zu wollen. Wohlwissend, dass man in der Regel nicht hin und her wechselt. Die Ausgangsfrage ist also: Ist Neuer zu schlecht fürs deutsche Tor? Und daran anschließend: Würde man mit einem Einsatz von Marc-Andre ter Stegen die Chancen auf den Titel deutlich erhöhen? Die Antworten darauf nüchtern formuliert:Natürlich ist Neuer nicht zu schlecht, ter Stegen ist gewiss eine sehr starke Option. Doch in Wahrheit wissen die allermeisten über ihn nur, dass er seit Jahren Stammkraft beim FC Barcelona ist, was für sich genommen natürlich eine Auszeichnung ist.