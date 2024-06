Unwetter über NRW Wann EM-Spiele abgesagt werden müssten

Neben der Partie in Dortmund findet am späteren Abend (21 Uhr) ein weiteres EM-Spiel am Dienstag statt: Portugal steigt mit Superstar Cristiano Ronaldo in Leipzig gegen Tschechien ins Turnier ein. In Leipzig sollte die Fan-Zone zunächst wie geplant öffnen, die Stadt beobachte aber die Lage.