Vor EM-Auftakt gegen DFB-Team Schotten dicht! Die Tartan Army erobert München

Es gibt da diese eine kuriose Szene, die ganz gut ausdrückt, wie nah Leidenschaft, Euphorie und der totale Absturz in diesen Tagen liegen. Da ist dieser Mann mit seinem Dudelsack. Er pfeift buchstäblich aus dem letzten Loch. Die Menge grölt und stimmt zum gefühlt millionsten Mal an diesem Abend „Flower of Scottland“ an, so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne des Landes. Plötzlich kippt der Mann an der Sackpfeife nach hinten weg. Für einen kurzen Moment ist es still, dann geht die Party weiter, ein anderer übernimmt den Einpeitscher.