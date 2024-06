Vor der endgültigen Kader-Nomminierung Diesen Härtefall gibt es für Nagelsmann vor dem EM-Start

Nagelsmann muss seinen endgültigen Kader in der Nacht auf den 8. Juni bei der Europäischen Fußball-Union melden, wenige Stunden nach dem letzten EM-Test am kommenden Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland. Berufen hatte der Bundestrainer 27 Profis in seinen vorläufigen Kader, bei der EM dabei sein dürfen nur 26 Spieler. Zudem sind noch die U21-Spieler Brajan Gruda und Rocco Reitz in der Trainingsgruppe der A-Auswahl. Beiden werden aber kaum EM-Chancen eingeräumt. Weil Nagelsmann vier statt wie bislang gewöhnlich drei Torhüter mit ins Turnier nehmen will, muss er auf einen Feldspieler verzichten.