Schlüsselduelle im EM-Viertelfinale Auf diese vier DFB-Spieler wird es gegen Spanien ankommen

Die Besetzung der linken Verteidigerseite ist vor dem Spanien-Spiel die offenste im DFB-Team. Doch egal ob nun Maxi Mittelstädt, der in allen drei Gruppenspielen starten durfte, oder doch David Raum, der beim Startelf-Debüt im Achtelfinale den Strafstoß herausholte, zu Beginn auf dem Platz stehen wird – der Fokus wird in jedem Fall auf dem Linksverteidiger der deutschen Mannschaft liegen. Das hat insbesondere mit Lamine Yamal zu tun. Zumal das Talent des FC Barcelona nicht nur eindimensional die Linie runtermarschiert, sondern auch gerne in die Mitte zieht, um aus dem Halbfeld zu flanken. So hat Yamal bereits gegen Kroatien und im Achtelfinale gegen Georgien zwei spanische Treffer vorbereitet.