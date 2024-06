EM-Kolumne des Ex-Bundestrainers Warum Vogts Müller für so wichtig hält – und wen er im Kader vermisst

Erstmal möchte ich mich entschuldigen – dass wir 1996 die letzte deutsche Mannschaft waren, die den EM-Titel gewonnen hat. Wenn ich mir die Berichterstattung zur EM in diesem Sommer so ansehe, haben alle offenbar nur noch das Sommermärchen von 2006 im Kopf, 1996 kommt mir da zu kurz. Das ist schade, denn was meine Mannschaft vor 28 Jahren in England – dem Mutterland des Fußballs – geleistet hat, gekrönt mit dem Finale in Wembley, war unglaublich. Ich möchte den Jungs nochmal Danke sagen für dieses großartige Turnier. Es sollte den Fußball-Fans hier eigentlich in bester Erinnerung sein.