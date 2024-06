Wie wird man eigentlich Europameister? Die Wembley-Helden von 1996 erklären ihren Titelgewinn

Rust · In Wembley wurden sie gemeinsam Europameister, nun traf sich das DFB-Team von 1996 in Rust, um an den letzten deutschen EM-Titel zu erinnern. Was das Team von Berti Vogts ausgezeichnet hat und was sich die Helden von damals von der Heim-EM erhoffen.

10.06.2024 , 18:22 Uhr