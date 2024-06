Testspiel vor der EM 2024 Deutschland – Ukraine: das DFB-Team in der Einzelkritik

Manuel Neuer

In seinem ersten Länderspiel seit dem bitteren Aus bei der WM in Katar blieb der Keeper lange ohne Beschäftigung, war dann aber in der 38. Minute hellwach, als Yaremchuk zum Abschluss kam. Auch im zweiten Durchgang parierte er gut gegen Mudryk. Sein Fehler kurz vor Abpfiff bei einem missglückten Koch-Rückspiel an der Mittellinie blieb ohne Folgen.

Note: 2