Testspiel vor der EM 2024 Deutschland – Griechenland: das DFB-Team in der Einzelkritik

Manuel Neuer

In seinem zweiten Länderspiel seit dem bitteren Aus bei der WM in Katar geriet der Keeper schnell in den Mittelpunkt, konnte zwei Mal in höchster Not gegen Christos Tzolis von Fortuna Düsseldorf parieren. In der 34. Minute erneut Tzolis – diesmal aber mit einem Schüsschen. Neuer ist zwar da, der Ball rutscht ihm aber über die Hand an den Kopf. Masouras kann unbedrängt zur Führung einschieben. Weltklasse in einer Szene, aber so ein Bock darf ihm einfach nicht passieren.

Note: 4