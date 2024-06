Beim EM-Auftakt gegen Schottland Diese zwei Änderungen sollte Nagelsmann in der Startelf vornehmen

Die beiden Testspiele vor der Heim-Europameisterschaft, die am Freitagabend für die deutsche Nationalmannschaft mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland beginnt, haben mehr als deutlich gezeigt, mit welcher Stammelf Julian Nagelsmann in das Turnier starten möchte. Neun von elf Akteuren standen sowohl gegen die Ukraine als auch in der Generalprobe gegen Griechenland in der Startaufstellung.