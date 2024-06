Mit Blick auf den EM-Start 2024 DFB-Auftaktspiele – Pleiten, Pech, Pannen

Der inzwischen berühmte „Flug der Graugänse“ soll seine Mannschaft am Vorabend des Spiels in Al-Rayyan buchstäblich beflügeln, doch Kapitän Manuel Neuer und Co. stürzen ab. Auch, weil Flick rätselhaft wechselt und so nach der Führung durch Ilkay Gündogan ein Bruch ins Spiel kommt. Eine gute Partie gegen Spanien (1:1) und der Sieg nach einem wirren Auftritt gegen Costa Rica (4:2) reichen nicht mehr, Deutschland scheitert abermals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft.