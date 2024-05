DFB-Trainingslager vor der Heim-EM Hier fällt der Startschuss für das erhoffte Sommermärchen

Doch Nagelsmann muss in Thüringen auch improvisieren. Die Leverkusener Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah nimmt er beim DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin noch einmal persönlich unter die Lupe, das Trio wird aber voraussichtlich erst am Mittwoch nach Blankenhain reisen. Die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden überhaupt nicht am Trainingslager (bis 31. Mai) teilnehmen. Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen sind mit dem FC Barcelona noch am Sonntagabend in Sevilla im Einsatz.