Eine Woche vor Turnierstart Fünf Erkenntnisse aus der EM-Generalprobe gegen Griechenland

Am Ende war dann zumindest das Endergebnis mit 2:1 versöhnlich. Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit in der EM-Generalprobe gegen Griechenland, die von den 45.500 Fans im Borussia-Park am Freitagabend mit lautstarken Pfiffen quittiert worden war, zeigte die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Durchgang eine bessere Leistung. Kai Havertz (56.) und Pascal Groß (89.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass dem DFB ein herber Stimmungsdämpfer vor dem Heim-Turnier erspart geblieben ist.