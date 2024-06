EM-Generalprobe in Mönchengladbach DFB-Team müht sich zu einem 2:1-Sieg gegen Griechenland

Und die zeigte sich in der ersten Halbzeit enorm verunsichert, entwickelte in der Offensive kaum Torgefahr und konnte nach sechs Minuten froh sein, nicht früh in Rückstand zu geraten. Viel zu frei kam Giorgos Masouras auf der halblinken Seite an den Ball und setzte mit einer gekonnten Hereingabe Christos Tzolis in Szene. Der Flügelstürmer von Fortuna Düsseldorf schloss aus elf Metern ab, scheiterte aber an Manuel Neuer, der auch den Nachschuss des Griechen glänzend parierte.